ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проверки в Студентски град: Пишат актове на родителите на 32 деца, иззети са над 30 флакона с райски газ
Специализираната полицейска операция се проведе от 22.00 до 04.00 ч. на 4 и 5 октомври кварталите "Студентски град“ и "Младост“ с участието на служители на икономическа и криминална полиция на Седмо РУ и техни колеги от СДВР. В проверките участваха и представители на НАП, Столична регионална здравна инспекция и Областна дирекция по безопасност на храните. Обект на инспекцията бяха над 10 големи търговски обекти – ресторанти и нощни заведения.
В хода на проверките пред дискотеки в "Студентски град" след 01.00 ч. през нощта бяха установени 32 непълнолетни без придружител, които са предадени на родителите. Родителите са призовани да се явят в Седмо РУ. Те ще бъдат санкционирани с актове за административно нарушение по Закона за закрила на детето.
Пред нощен клуб в "Студентски град" служителите на реда извършили проверка на микробус, в който установили трима пълнолетни мъже, които "дишали“ райски газ. Оттам били иззети и 2 флакона по 2 кг, съдържащи райски газ. По случая е образувана преписка. В непосредствена близост е проверен и паркиран автомобил, в който имало двама мъже. В колата били открити 29 флакона райски газ с различна разфасовка. Води се преписка.
Представителите на компетентните институции са съставили 8 акта на длъжностни лица в три заведения за различни нарушения, установени при проверките – за съхраняване на храни с изтекъл срок на годност, за неиздаване на фискален бон и други. Съвместните проверки на контролните органи са в ход на територията на цялата столица.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 76
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало д...
12:46 / 06.10.2025
Климатолог: Честно казано и аз не помня такова нещо толкова рано
12:41 / 06.10.2025
НИМХ актуализира картата с предупреждения за утре
12:17 / 06.10.2025
Експерт: Очаквам хаос в много търговски обекти след 1 януари 2026...
12:36 / 06.10.2025
Банкер за еврото: Малките увеличения на цените няма да вдигнат ин...
12:02 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS