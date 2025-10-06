Проверки в Студентски град: Пишат актове на родителите на 32 деца, иззети са над 30 флакона с райски газ

© МВР Иззети са над 30 флакона с райски газ, компетентните институции съставиха 8 акта на длъжностни лица в три търговски обекта, след проверки в ж.к. "Студентски град". Това съобщиха от МВР.



Специализираната полицейска операция се проведе от 22.00 до 04.00 ч. на 4 и 5 октомври кварталите "Студентски град“ и "Младост“ с участието на служители на икономическа и криминална полиция на Седмо РУ и техни колеги от СДВР. В проверките участваха и представители на НАП, Столична регионална здравна инспекция и Областна дирекция по безопасност на храните. Обект на инспекцията бяха над 10 големи търговски обекти – ресторанти и нощни заведения.



В хода на проверките пред дискотеки в "Студентски град" след 01.00 ч. през нощта бяха установени 32 непълнолетни без придружител, които са предадени на родителите. Родителите са призовани да се явят в Седмо РУ. Те ще бъдат санкционирани с актове за административно нарушение по Закона за закрила на детето.



Пред нощен клуб в "Студентски град" служителите на реда извършили проверка на микробус, в който установили трима пълнолетни мъже, които "дишали“ райски газ. Оттам били иззети и 2 флакона по 2 кг, съдържащи райски газ. По случая е образувана преписка. В непосредствена близост е проверен и паркиран автомобил, в който имало двама мъже. В колата били открити 29 флакона райски газ с различна разфасовка. Води се преписка.



Представителите на компетентните институции са съставили 8 акта на длъжностни лица в три заведения за различни нарушения, установени при проверките – за съхраняване на храни с изтекъл срок на годност, за неиздаване на фискален бон и други. Съвместните проверки на контролните органи са в ход на територията на цялата столица.