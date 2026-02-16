Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев 

© ФОКУС Разследващите влязоха в къщата в село Българи преди обяд. Там между 27 и 31 януари са били Ивайло Калушев, Николай Златков, 15-годишното момче и още едно момиче. По различни твърдения двамата мъже и децата са се гмуркали и са правили преход в планината, пише Bulgaria ON AIR.



А в показанията си за трагедията край Петрохан, Деян Илиев, който намерил телата край хижата, разказва, че предният ден видял група мъже с АТВ-та в центъра на село Гинци, за които предупредил Ивайло Калушев с SMS.



"Получих съобщение от Ивайло Калушев, което звучеше притеснително - нещо като прощално писмо. Съобщението звучеше като: "Сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили" и "Върни се в Мексико", казва Илиев в показанията си.



"Никога не съм ги чувал да се карат помежду си. Не са ми споделяли да имат спорове или неприятности с някого, но са ми споделяли, че охраняването на зоната е създавало и създава много проблеми с хора, които не искат да спазват правилата в защитената зона", допълва той.



Илиев влязъл в хижата сам, жена му останала в колата.



Според нейния разказ пред разследващите Деян бил в постоянен контакт с баща си.



"Беше ужасен, плачеше и трепереше. Едвам говореше, каза, че трима от приятелите му са мъртви", споделя приятелката на Мексиканеца - Лолита.



Миналата седмица МВР съобщи, че през 2023 г. полицията провела учение съвместно с рейнджърите на Калушев. Екоминистерството обаче отрича да си е взаимодействало с природозащитниците.



"Ако помагат на полицията, трябва да каже полицията. Ние от тях нямаме нито едни сигнал в нашите масиви по отношение на нарушение на екологичното законодателство", поясни министърът на околната среда в оставка Манол Генов.