Цените на храните и напитките у нас и в чужбина продължават да са сред най-коментираните теми през последните седмици. Както по магазините, така и по заведенията и ресторантите.
Тази година в Гърция е още по-голяма скъпотия. Сега сигурно ще ме нападате и ще ме линчувате, но кажете ми:
- Къде в България има кафе за 10 лева (5 €)?
- Къде в България има кенче Кока-Кола за 10 лева (5 €)?
- Дори в Слънчив бряг няма такива цени...
Тези думи на жител на град Пловдив породиха изключително оживена дискусия в социалната мрежа Фейсбук. Човекът е качил и снимки от плажно заведение, намиращо се в Северна Гърция - на плажа в Миродато. Разбира се, веднага се появиха коментари и в двете посоки - едни са на мнение, че за тези пари се получава качествена услуга, но според други цените в Гърция вече също са се покачили значително.
Какво казват хората
- От миналата година не получаваш вече нищо за това, че си си поръчал кафе - имам в предвид - шезлонг, чадър и т.н плащат се отделно - 10, 20 евро, така, че вече отдавна не е така както пишете, или плащаш 10, 20 евро за шезлонг и чадър и можеш да поръчаш нещо за пиене - кафе, сок, безалкохолно без да плащаш допълнително.
- Няма такива цени в България. Гърците взеха да се оливат. На Слънчев бряг си плащам някое евро за паркинг и още някое евро за шезлонг и чадър. И си взема 2-3 бирички от Кауфланд и ми излиза къде къде по-евтино.
- Разходете се в "Капана" на Филибето и тези цени ще ви се сторят много приемливи даже, коментират потребители на мрежата.
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