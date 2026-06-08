Цените на храните и напитките у нас и в чужбина продължават да са сред най-коментираните теми през последните седмици. Както по магазините, така и по заведенията и ресторантите.

Тази година в Гърция е още по-голяма скъпотия. Сега сигурно ще ме нападате и ще ме линчувате, но кажете ми:

Къде в България има кафе за 10 лева (5 €)?

Къде в България има кенче Кока-Кола за 10 лева (5 €)?

Дори в Слънчив бряг няма такива цени...

Тези думи на жител на град Пловдив породиха изключително оживена дискусия в социалната мрежа Фейсбук. Човекът е качил и снимки от плажно заведение, намиращо се в Северна Гърция - на плажа в Миродато. Разбира се, веднага се появиха коментари и в двете посоки - едни са на мнение, че за тези пари се получава качествена услуга, но според други цените в Гърция вече също са се покачили значително.

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