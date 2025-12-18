© Plovdiv24.bg виж галерията Тази вечер граждани на Пловдив се събраха в 18:00 ч. на площад "Съединение“ на мирен протест, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Мотото на организираното мероприятие е "Не храни прасето с твоите пари!“. Очаква се хората да се насочат към Римския стадион.



Засега присъстващите на протеста са значително по-малко от този, който се проведе на 10-ти декември. Протестът е следствие на поредния опит на управляващите в оставка да прокарат държавен бюджет, който според организаторите и участници в демонстрациите е "непрозрачен, клиентелистки и в услуга на задкулисни интереси".



На площада имаше и хора, които са против въвеждането на еврото и настояват за запазване на българския лев.



Повече за настроенията на протестиращите и какво казаха от трибуната, може да видите в нашето видео.



