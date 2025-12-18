ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пловдивчани отново протестират
Автор: Силвия Станева 19:01Коментари (1)1273
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Тази вечер граждани на Пловдив се събраха в 18:00 ч. на площад "Съединение“ на мирен протест, предаде  репортер на Plovdiv24.bg. Мотото  на организираното мероприятие е "Не храни прасето с твоите пари!“. Очаква се хората да се насочат към Римския стадион.

Засега присъстващите на протеста са значително по-малко от този, който  се проведе на 10-ти декември. Протестът е следствие на поредния опит на управляващите в оставка да прокарат държавен бюджет, който според организаторите и участници в демонстрациите е "непрозрачен, клиентелистки и в услуга на задкулисни интереси". 

На площада имаше и  хора, които са против въвеждането на еврото и  настояват за запазване на българския лев.

Повече за настроенията на протестиращите и какво казаха от трибуната, може да видите в нашето видео.



Още по темата: общо новини по темата: 146
18.12.2025 »
18.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
15.12.2025 »
предишна страница [ 1/25 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Жалко,че тези хора се подвеждат отново от ПП-ДБ,тези които се провалиха след като получиха инерция от Президента и бяха на власт.Какво им костваше да отложат протестите след Нова Година,за да се гласува бюджета.Много хора очакваха да получат повече пари след това.За мен това са родоотстъпници,хора които мислят само за власт,а не за народа.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Напрежение пред кабинета на Борислав Сарафов 
19:02 / 18.12.2025
ПП-ДБ: Отново се опитват да отстранят кметът на Варна!
19:03 / 18.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 ...
16:38 / 18.12.2025
Над 20 години дарителство в А1
16:13 / 18.12.2025
Няма да можем да си платим глобите с карти, МВР се извини
15:08 / 18.12.2025
Владимир Мирков: При проблеми с вноските банката няма интерес да ...
15:19 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Природни стихии
Проблем в болница "Селена"
Протести срещу Бюджет 2026
Процедурата за избор на нов главен прокурор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: