Вече над 3 часа къмпинг "Градина" е без електричество и вода, сигнализират пловдивчани, отседнали там. По думите им бурята, която е сполетяла Черноморец и "Градина", е била страховита.



"Водата беше по колене. Положението беше воден ад. Водата сигурно беше около 50 см. Самата буря беше страшна. Суперсилен вятър и дъжд. По-ниските коли не можеха да излязат от къмпинга", разказаха пред репортер на Plovdiv24.bg.



Токът и водата са спрели около 12:30 и за момента нито едно от двете не е възстановено. В момента в района вали, но значително по-слаб дъжд.



Припомняме, че прогнозите на синоптиците за валежи се оправдаха, но през следващите дни до края на седмицата времето ще се оправи.



