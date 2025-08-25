ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчани от морето: Беше страшно
"Водата беше по колене. Положението беше воден ад. Водата сигурно беше около 50 см. Самата буря беше страшна. Суперсилен вятър и дъжд. По-ниските коли не можеха да излязат от къмпинга", разказаха пред репортер на Plovdiv24.bg.
Токът и водата са спрели около 12:30 и за момента нито едно от двете не е възстановено. В момента в района вали, но значително по-слаб дъжд.
Припомняме, че прогнозите на синоптиците за валежи се оправдаха, но през следващите дни до края на седмицата времето ще се оправи.
Още новини от Национални новини:
Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дъ...
12:53 / 25.08.2025
12:53 / 25.08.2025
Собственик на хотели: Заради клаузата "най-добра цена" Booking ни...
12:31 / 25.08.2025
12:31 / 25.08.2025
Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата н...
12:55 / 25.08.2025
12:55 / 25.08.2025
Буря удари Черноморието
12:09 / 25.08.2025
Шофьорка загина при тежка катастрофа в Пловдивско
10:41 / 25.08.2025
10:41 / 25.08.2025
Предприемач: Цените на жилищата може да паднат, ако се строи пове...
10:03 / 25.08.2025
10:03 / 25.08.2025
