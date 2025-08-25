© Облачно и дъждовно е времето по Черноморието днес. Плажовете са пусти и засега денят минава към т.нар. нулеви за любителите на плажуването. Туристите обаче не губят надежда, че следобед слънцето ще пробие и температурите ще се повишат.



Според синоптиците от НИМХ утре по Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват.



Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е около 2 бала.



Вижте видеото на Meteo Balkans, заснето в Черноморец по-рано днес.



