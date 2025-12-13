ЗАРЕЖДАНЕ...
|Плевнелиев: Пътят пред Радев е категорично разчистен, "но зависи само от него"
“Политическата логика сочи, че когато имате такава силна гражданска енергия и осъзнавате, че отивате към избори, тогава въпросът е да се минимизират щетите. В това Борисов е много добър в това нещо, виждал съм го през годините доста пъти да усеща пулса и да дава назад", допълни той.
Плевнелиев припомни принципа в българската политика, че “правителствата се свалят в София, но се избират в страната и затова":
“Изводът е само един - партията е изключително важна, тази партия трябва да бъде подготвена, съхранена за събитията, които тепърва ще се случват. Това е логиката."
Виждал съм и други времена, когато “имаше тежка схватка от една страна между Борисов и Цветанов и от друга - между Доган и Пеевски", отбеляза той:
“Сега е било друго. Надявам се политическа партия ГЕРБ да разбере, че демонстрирането на такава зависимост отвъд нормалните коалиционни и политически отношения в един парламент не им помогна. От тук нататък само по действията ще познаем как ще се раждат новите коалиции колкото се може по-публично, за да няма съмнения в задкулисие."
Плевнелиев беше категоричен пред БНТ, че популисткият подход на ПП прави невъзможен диалога с ГЕРБ:
“Хората трябва да разберат, че това са елементарните два подхода, които определят политиката на днешна България и избираме между едното и другото - популизъм и демократичен подход… Невъзможстта между ГЕРБ и ПП-ДБ като два големи блока в евроатлантическото пространство на българската политика да работят заедно е базирано на популистския подход на ПП, не на ДБ. Затова винаги съм съжалявал, че ПП и ДБ са заедно."
По думите му пътят пред Румен Радев е категорично разчистен, “но зависи само от него".
