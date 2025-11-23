ИЗПРАТИ НОВИНА
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да работят ПОС терминалите и банкоматите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:09
©
По-малко от 40 дни до приемане на еврото - предупреждение, че в първите часове на 2026 г. ще може да се плаща само в брой. Банковият сектор се подготвя за преминаване към новата валута веднага след 12 часа в полунощ на 31 декември.

В новогодишната нощ за определен интервал от време обаче няма да можем да теглим от банкомат или да плащаме с карта на ПОС терминал. Заради прекъсването на тези услуги единственото разплащателно средство ще са парите в брой. След 0 часа на 1 януари, освен в лева, ще можем вече да платим и с еврови банкноти.

Техническото прекъсване е свързано с настройването на банковите системи, а още тази седмица от банковия сектор ще обявят за колко часа точно ще продължи блокажът.

"Ако говорим за 20 или 30 минути, няма да образува кой знае какъв проблем за хората да изчакат да си платят сметката, ако нямат кеш в себе си. Ако станат обаче час, час и половина-два, това вече прави работата като цяло невъзможна, защото в последните години се наблюдава, че хората ползват много малко кеш на нова година, над 70-80% са картовите плащания след 12 часа“, каза пред bTV Ричард Алибегов, председател на Асоциацията на заведенията в България.







Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 58 мин.
0
 
 
Алибегов, намерихте от кого да търсите съвет. Гответе се поне до 12 на обед на 01.01.2026 да има проблеми с ПОС и банкомати. А като отговор на въпросът ЗАЩО ще кажа - до сега никой не е потърсил отговорност за нещо, и не е санкционирал нито една "банкова" институция или БНБ. Аз казах!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
ТИР се блъсна в мантинелите на АМ "Тракия" край Пловдив, отцепват...
13:31 / 23.11.2025
13:31 / 23.11.2025
Мъж взе фатално решение и се самоуби по особено жесток начин
12:37 / 23.11.2025
12:37 / 23.11.2025
Пазете се! Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в Б...
12:54 / 23.11.2025
12:54 / 23.11.2025
Тодор Кръстев: Смутих се от разказа на пловдивска красавица
12:10 / 23.11.2025
12:10 / 23.11.2025
Не е за вярване какво се случва с цените на плодовете и зеленчуци...
11:44 / 23.11.2025
11:44 / 23.11.2025
Адвокатът на Коцев: В Изборния кодекс "допълване на сигнал" не съ...
12:16 / 23.11.2025
12:16 / 23.11.2025

Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Статистика: