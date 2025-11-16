Пилотът, загинал при самолетната катастрофа в Хърватия, имал българско гражданство?

© Пилотът на турския противопожарен самолет, който се разби в Хърватия в четвъртък, е имал турско и българско гражданство. Това стана ясно от групи във Facebook.



"Роден в България, Хасан Бахар загина при изпълнение на дълга си! Бог да го прости и съболезнования на близките.", гласят някои от коментарите.



"Фокус" припомня, че два турски противопожарни самолета са пътували до Хърватия за планирани дейности по поддръжка. Заради метеорологични условия обаче се е наложило да се върнат обратно. Докато единият самолет успешно кацнал на летище Риека по време на връщането, вторият самолет е загубил радиовръзка в 18:25 часа местно време.