ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пилотът, загинал при самолетната катастрофа в Хърватия, имал българско гражданство?
"Роден в България, Хасан Бахар загина при изпълнение на дълга си! Бог да го прости и съболезнования на близките.", гласят някои от коментарите.
"Фокус" припомня, че два турски противопожарни самолета са пътували до Хърватия за планирани дейности по поддръжка. Заради метеорологични условия обаче се е наложило да се върнат обратно. Докато единият самолет успешно кацнал на летище Риека по време на връщането, вторият самолет е загубил радиовръзка в 18:25 часа местно време.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 462
|предишна страница [ 1/77 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Яна Маринова: Много е лесно да бъдеш смел и готин, когато си млад...
14:46 / 16.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която ра...
14:14 / 16.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката ка...
13:16 / 16.11.2025
Бизнесмен: Хората от реалната икономика ще плащат повече, за да п...
12:40 / 16.11.2025
Стартира нова програма за енергийна ефективност, раздават ваучери...
12:23 / 16.11.2025
Пенсионери: Отлагането на индексацията е несправедливо и ощетява ...
12:11 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS