ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
"Сняг ще има, макар и малко, той ще е в края на коледните празници. През уикенда ни очаква средна и висока облачност, намалена видимост, без валежи. По планините максималните температури, 2 500 м, ще са минус 1 градуса. По курортите - около 2-3°. Повече валежи се очакват над западните части от Европа и всички наши сънародници, които ще пътуват и ще бъдат в западноевропейските страни, трябва да знаят, ще има силни ветрове и валежи, особено в крайните западни части от континента", каза синоптикът Петър Янков.
У нас валежите започват от понеделник.
"В неделя вечерта ще започнат превалявания по Южното Черноморие, в понеделник ще вали дъжд в южните и източните части от страната. Във вторник валежите ще обхващат по-големи части от нашата страна, но ще бъдат предимно от дъжд. По планините тези валежи ще бъдат предимно от мокър сняг и ще бъдат слаби. Температурите ще бъдат подходящи за производство на изкуствен сняг", допълни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.
На 24 декември валежите ще бъдат по-интензивни в южните части на нашата страна.
"На 25 и на 26 декември повече валежи се очакват в северните и източните части. На 27 декември валежите ще започнат с дъжд и ще преминават в сняг. В периода 27-28 декември заедно с валежите ще има и застудяване. Като на 28 декември ще има сняг и в населените места, особените в западните и северните части от страната", прогнозира синоптикът.
В планините в този период се очаква снежна покривка около 10-15 см.
"В София се очаква около 3-4 см, който ще се задържи. Снежна покривка ще има и в Добруджа. От 28 до 30 декември се очаква чувствително понижение на температурите. Ще има слаби снеговалежи в населените места. На 30 и на 31 декември се очаква сутрешните температури да са около -10°, а максималните - около един-два градуса", подчерта синоптикът.
Янков предупреди, че в новогодишната нощ ще бъде много студено.
"Снеговалежите ще спират и ще има разкъсана облачност. На 31 декември валежи не се очакват. Температурите тогава ще са около -8 до -10 градуса. От 1 януари започва временно затопляне, нови снеговалежи се очакват в периода около 3-4 януари", посочи още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 132
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните ...
13:28 / 18.12.2025
Експерт: България ще избегне хаоса от Хърватия, банкоматите ще са...
13:03 / 18.12.2025
Богомил Николов: Голяма част от цените се вдигат заради администр...
12:25 / 18.12.2025
Хампарцумян: Има такава технология за печелене на народната любов...
12:00 / 18.12.2025
МЕЧ при президента: Сегашното правителство беше формирано чрез го...
12:11 / 18.12.2025
По-изгодно ли е да обменим левовия кеш в банките след 1 януари?
11:34 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS