Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:24Коментари (0)1645
© Plovdiv24.bg
Съществено понижение на максималните температури и валежи предстоят в края на тази и в началото на новата седмица.

"Сняг ще има, макар и малко, той ще е в края на коледните празници. През уикенда ни очаква средна и висока облачност, намалена видимост, без валежи. По планините максималните температури, 2 500 м, ще са минус 1 градуса. По курортите - около 2-3°. Повече валежи се очакват над западните части от Европа и всички наши сънародници, които ще пътуват и ще бъдат в западноевропейските страни, трябва да знаят, ще има силни ветрове и валежи, особено в крайните западни части от континента", каза синоптикът Петър Янков.

У нас валежите започват от понеделник.

"В неделя вечерта ще започнат превалявания по Южното Черноморие, в понеделник ще вали дъжд в южните и източните части от страната. Във вторник валежите ще обхващат по-големи части от нашата страна, но ще бъдат предимно от дъжд. По планините тези валежи ще бъдат предимно от мокър сняг и ще бъдат слаби. Температурите ще бъдат подходящи за производство на изкуствен сняг", допълни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

На 24 декември валежите ще бъдат по-интензивни в южните части на нашата страна.

"На 25 и на 26 декември повече валежи се очакват в северните и източните части. На 27 декември валежите ще започнат с дъжд и ще преминават в сняг. В периода 27-28 декември заедно с валежите ще има и застудяване. Като на 28 декември ще има сняг и в населените места, особените в западните и северните части от страната", прогнозира синоптикът.

В планините в този период се очаква снежна покривка около 10-15 см.

"В София се очаква около 3-4 см, който ще се задържи. Снежна покривка ще има и в Добруджа. От 28 до 30 декември се очаква чувствително понижение на температурите. Ще има слаби снеговалежи в населените места. На 30 и на 31 декември се очаква сутрешните температури да са около -10°, а максималните - около един-два градуса", подчерта синоптикът.

Янков предупреди, че в новогодишната нощ ще бъде много студено.

"Снеговалежите ще спират и ще има разкъсана облачност. На 31 декември валежи не се очакват. Температурите тогава ще са около -8 до -10 градуса. От 1 януари започва временно затопляне, нови снеговалежи се очакват в периода около 3-4 януари", посочи още той.


Още по темата: общо новини по темата: 132
Статистика: