|Петър Велков за катастрофата в София: Нагла и проста нация
Публикуваме целия коментар, без редакторска намеса:
Шофьорът е на 21 години, с книжка само от 2 седмици, но вече с 6 фиша за нарушения, убива човек и ранява още 6, трима с опасност за живота, единият е приятелката му, която явно е "впечатлявал" с дрифт, в центъра на София, след като се вряза с мощното си ауди с 170 км в час, говори се, че е минал и на червено, директно излита високо и минава през прозорците на автобуса...докато се возиш с градския транспорт и всичко приключва...
Само за последното денонощие има поне 5 смъртни случая на пътя.
Самозабравила се нация, без ценности, винаги знаеща, че ще й се размине, която се самоубива на пътя - нагла, проста, с претенции за всичко и разбира се, покровителствана от неработеща държава, изядена от корупционни схеми от най-ниско до най-високо ниво.
Още новини от Национални новини:
Видео показа как колата на 21-годишния Виктор влетява в автобуса
11:34 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за са...
11:05 / 15.08.2025
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите ...
10:00 / 15.08.2025
Караджов за горящите цистерни с дизелово гориво: Вече няма огън, ...
10:03 / 15.08.2025
Трима са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се ...
09:49 / 15.08.2025
Българка, която работи като чистачка в Австрия, може да разчита н...
09:25 / 15.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
