Петър Велков за катастрофата в София: Нагла и проста нация
Автор: ИА Фокус 13:23Коментари (0)684
Самозабравила се нация, без ценности, която се самоубива на пътя. Това написа в своя Фейсбук профил експертът по управление на кризи Петър Велков във връзка с тежката катастрофа в София, при която автомобил се вряза в автобус. 

Публикуваме целия коментар, без редакторска намеса: 

Шофьорът е на 21 години, с книжка само от 2 седмици, но вече с 6 фиша за нарушения, убива човек и ранява още 6, трима с опасност за живота, единият е приятелката му, която явно е "впечатлявал" с дрифт, в центъра на София, след като се вряза с мощното си ауди с 170 км в час, говори се, че е минал и на червено, директно излита високо и минава през прозорците на автобуса...докато се возиш с градския транспорт и всичко приключва...

Само за последното денонощие има поне 5 смъртни случая на пътя.

Самозабравила се нация, без ценности, винаги знаеща, че ще й се размине, която се самоубива на пътя - нагла, проста, с претенции за всичко и разбира се, покровителствана от неработеща държава, изядена от корупционни схеми от най-ниско до най-високо ниво.



