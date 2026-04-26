Летният сезон по Българското Черноморие е открит. Днешните наистина летни температури изкараха стотици хора по плажовете на родината ни. Снимките, които сега публикуваме, са направен в днешния следобед на един от плажовете в морската ни столица Варна.

Температурите днес по морето достигнаха прекрасните 26 градуса.

В планините утре ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с развитие на купеста облачност главно над Западните Родопи, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб, по най-високите части умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 27 мин. и залязва в 20 ч. и 22 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 55 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 26 мин. и изгрява в 16 ч. и 13 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.