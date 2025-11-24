ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пенсионери: С българските пари ни лъжат, и с еврото ще ни лъжат
38 дни преди въвеждането на общата европейска валута в Северозападна България настроенията са смесени. Във врачанското село Голямо Пещене местните посрещат първите евробанкноти с любопитство, но и с немалко тревоги.
"Абе и по телевизията сме ги виждали. Ама тези не ги знаем къде ги имаме в джоба – тия 10, 20, 50… Ти си първата, къде си донесла тия рътии“, споделят възрастни жители, видимо затруднени да различат номиналите.
Хората лесно откриват прилики между еврото и българския лев, особено при 20-евровата банкнота.
"Най-вече тия 20-те… ми щото са по-оборотни и никой не обръща внимание. Даже ги бъркам с българските, щото на цвят са същите“, казва Любен Лазаров.
Други се страхуват от измами и от трудности в магазините в първите дни на новата валута.
"Ти доде се оправиш да смяташ, зад теб има опашка и требва да взимаш какво ти дават и да бягаш. После влизаш и речеш ‘малее, тук ми не излизат’“, коментира Ангел Аврамов.
Библиотекарката Мариана Цекова предупреждава: "Ще има много хора по селата, които ще се лъжат.“ А местният жител Герго Иванов допълва философски: "И с българските пари ни лъжат, и с тия ще ни лъжат.“
Мнозина в Северозапада смятат, че страната ни не е достигнала стандарта на западните държави, в които еврото се използва от години.
"Ние направо от дъното се ловим за еврото. Само един капан къде ще ни бъса кой от къде пристъпи“, казва Аврамов и допълва, че народът ще се нуждае от време, за да свикне.
Кметът на селото, Тодор Тодоров, е на мнение, че обменният курс е трябвало да бъде опростен:
"Трябваше да го направят 2:1 и да няма нула. 1,95583 да го учим наизуст… Трябваше да бъде 2 евро – 1 лев.“
Голяма част от възрастните хора в селата продължават да съхраняват спестяванията си вкъщи.
"На тях трябва много разяснение“, казва Мариана Цекова.
Има и куриозни случаи. "Ми ще изтръскам какво има из джоба да го обменяме – и това е положението. А тия, къде си ги насадили у градината – е, отде да знаят къде са ги насадили“, шегува се Герго Иванов.
Някои вярват, че след преминаването към евро българският лев ще поскъпне и ще стане ценен за колекционерите.
Докато страната отброява последните дни до историческия преход, жителите на Северозапада залагат на добре познатото – белота.
И се надяват, че след Нова година съдбата ще им поднесе "по-силна карта“ в новата валутна игра.
