© Фокус Това, което случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи. Това ли е демокрацията? Това заяви лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски в отговор на протестиращите снощи.



По отношение на твърденията на "Продължаваме Промяната", че депутат от ПГ на Пеевски е удрял и душил със закачалки член на младежката организация на ПП, Делян Пеевски не отрече, но заяви:



"Нормално ли е да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, връщаме Народния съд ли?'', попита Пеевски и се закани:



"Искате ли и аз да блокирам парламента всеки ден и да викам долу? С моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти", каза той.



Пеевски обяви, че "никой няма да вземе властта през улиците''.



По думите му "всичко, което е социално, ще бъде защитено за хората“ и "ДПС–Ново начало ще го устои“.



"Нямат право партии да влизат по кабинетите и да търсят хора, да казват елате долу пред народния съд - няма такъв съд. Друга година е и няма да се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това. Има демокрация и никой няма да вземе властта през улицата“, заключи председателят на "ДПС–Ново Начало".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.