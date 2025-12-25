Пазарджишко село е наводнено

© Facebook Днес, на Коледа, вместо светлина и празник, в село Гелеменово има вода и страх. Първите къщи са под вода, залети от река Телки дере. Това съобщи общинският съветник в Пазарджик Атанас Шопов във Facebook.



"Заедно с колегата Румен Димитров сме на терен – с 6 камиона, 2 багера и скална маса от неговата база. Работим без прекъсване, без значение от часа, без значение от празника, за да спрем бедствието и да помогнем на хората", пише още той.



Очевидци съобщават в социалните мрежи, че вода е заляла и част от пътя Пазарджик – Бошуля, в посока Ветрен. Там има и екипи на "Пътна полиция".



Милен Трифонов информира, че причините за наводнението са обилните валежи, непочистени сухи клони в поречието, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и образувала се тапа при вливането на дерето в река Елшишка, което е забавило оттичането на водата.



"Ще настояваме за проверки, почистване и навременни превантивни мерки. Сигурността на хората и домовете им е приоритет и няма да допуснем проблемът да бъде подминат", пише той в социалните мрежи.