Патриарх Даниил води тържествена литургия в "Св. Александър Невски"
Автор: Теодора Патронова 08:33Коментари (0)242
©
В Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще възглави тържествената света Литургия за празника Обрезание Господне и празника на свети Василий Велики, а след нея ще отслужи и молебен за новата 2026 година. 

Ето и графикът на богослужението:

9:30 часа - Посрещане на Българския патриарх Даниил

10:00 часа - Начало на светата Литургия

11:30 часа - Молебен за настъпващата нова 2026 година

Приканват се православните християни да вземат молитвено участие в тържественото богослужение.


01.01.2026 Стихчето, което всяко българче днес трябва да знае, докато налага гърбовете на всички вкъщи
01.01.2026 Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
01.01.2026 Днес е Васильовден: Традиции и обичаи
01.01.2026 Честита Нова година!
31.12.2025 Това е най-обсъжданият новогодишен ритуал последните години, не го
пропускайте
31.12.2025 Защо пием шампанско на Нова година?
Още новини от Национални новини:
Лечебната сила на водата в "града на здравето" помага при инфаркт...
08:05 / 01.01.2026
Всичко, което трябва да знаем: От днес плащаме в евро
07:00 / 01.01.2026
Обезщетението за отглеждане на дете до 2 години се повишава
06:10 / 01.01.2026
Днес е Васильовден: Традиции и обичаи
00:20 / 01.01.2026
Честита Нова година!
00:00 / 01.01.2026
bTV пристана на чалгата в новогодишната нощ
22:22 / 31.12.2025

