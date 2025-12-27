Патриарх Даниил ще възглави светата Литургия в българската църква "Св. Стефан" в Истанбул

© Днес патриарх Даниил ще възглави светата Литургия по повод храмовия празник на българската църква "Св. Стефан“ на Златния рог, известна още като "Желязната църква“.



По покана на Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей и по решение на Св. Синод на БПЦ – БП Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил е на своето първо мирно посещение в Турция.



По покана на Българската православна църковна общност в Турция вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на храмовия празник на Българската църква "Св. Стефан" в Истанбул.