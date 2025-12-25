Патриарх Даниил на мирно посещение във Вселенската патриаршия

© На празника Рождество Христово в късния следобед започна мирното посещение на Негово Светейшество българският патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му за български патриарх през 2024 г.



Преди заминаването за Истанбул Негово Светейшество отслужи водосвет, в който се помоли за безпрепятствено пътуване и Божие благословение. Заедно с патриарх Даниил в църковната ни делегация са и Западно и Средноевропейски митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Русенски митрополит Наум, Старозагорски митрополит Киприан, Врачански митрополит Григорий, Видински митрополит Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод.



В 16.00 ч. патриарх Даниил и водената от него делегация пристигна на летище "Ататюрк“, където бяха посрещнати от Силиврийския митрополит Максим, Анкирския митрополит Григорий, и.д. протосингел и архимандрит Яков, предаде БНТ.