Патриарх Даниил: Нека 2026  да бъде година на прошката и благодатна промяна на нашия живот!
Автор: Илиана Пенова 16:12
©
Блгарският Патриарх и Митрополит Софийски Даниил отправи своите пожелания за Новата година към всички християни. 

Публикуваме словото му без редакторска намеса: 

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

Посрещнали още една година от Рождеството по плът на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, ние отново размишляваме върху тайната на живота. Прекланяме се пред величието на Твореца и синовно Му благодарим за Неговата безпределна любов към нас, за Неговата милост и човеколюбие. Заедно със светия пророк Даниил, днес изповядваме: "Да бъде благословено името на Господа отвека и довека, защото у Него има мъдрост и сила; … Той променя времена и години, … дава мъдрост на мъдри и знание на разумни; … и светлината живее в Него“ (Дан. 2:20-22). А щом светлината живее в Него, това значи, че и ние – които "чрез Него живеем, и се движим, и съществуваме“ (Деян. 17:28) – живеем и пребъдваме също в тази светлина, в което ни уверява и светият апостол Павел: "Защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня“ (1 Сол. 5:5).

Понякога тази божествена светлина изглежда отсъства от нашия живот – затъмнена от греховните дела на човеците, от цялата грозна "сила“ на злото. Струва ни се, че Бог ни е изоставил. Че е оттеглил Своето благоволение и благодатната Си помощ от Своето най-любимо творение – човека. Понякога превесът на силите на мрака е толкова голям, че ние неволно се запитваме къде е Бог и защо не се намесва в богоборческите дела на човеците, носещи толкова много омраза, разрушение, смърт? Дела, които затъмняват Божия образ, който е вложен в нас, и преграждат пътя ни към уподобяването на Бога, към което сме призвани.

Като християни ние най-добре знаем, че това противопоставяне не е от днес. Знаем неговия произход, корени, първопричини. И водим тази борба, на първо място, в самите себе си, защото всеки от нас може да потвърди, заедно с апостола, че "желание за добро има у мене, но да го върша не намирам сили“ (Рим. 7:18). Но нима, именно като християни, ние не сме призовани постоянно да свидетелстваме за силата на светлината, за нейната неугасимост – за това, че "светлината в мрака свети, и мракът я не обзе“ (Иоан 1:5)? И да свидетелстваме не само с думи, а и с делата си за силата Божия, за Божията благодат, която "се в немощ напълно проявява“ (2 Кор. 12:9). За онази светлина, която наистина не може да бъде обзета от мрака, тъй като тя извира от Самия Източник и Извор на светлината и живота, с Когото мракът няма и никога не е имал никакъв дял.

Нека помним, че нашето свидетелство е винаги общностно, съборно, църковно. Нека да се стремим винаги да живеем като една-единна църковна общност, да култивираме и развиваме в себе си истинско църковно съзнание – съзнанието за това, че сме неразделни и неразлъчни членове на едното Христово Тяло, че сме части от един Богочовешки организъм, от едно благодатно общество в Светия Дух, в което всеки допринася според силите и талантите си. Защото само когато живеем в съборното единство на светата Православна църква, в единомислие и сплотеност, в смирено съзнание за високата отговорност, която носим като православни християни, само тогава можем да бъдем достойни благовестници и проповедници на Божието Слово сред всички онези човеци, които все още не са достигнали до познание на Христовата истина. Нашата отговорност е наистина голяма, но и освещаващата и спасяваща благодат, която получаваме в светата Църква, е действително неизчерпаема.

През настоящата 2026 година се изпълват 1080 години от Успението на преподобния наш отец Йоан Рилски Чудотворец – небесния покровител и закрилник на нашия народ. Да имаме такъв велик ходатай пред Бога представлява голямо Божие благословение за всички нас. Свети Йоан Рилски е Божий дар за нашия народ. Животът му е неугасващ пример на нестяжателство, покаяние, неуморна борба с греховните страсти, постнически подвиг, молитвена вглъбеност и неподатливост пред изкушенията на този свят. Освен закрилник на нашето земно Отечество, той е и наш пътеводител, молитвеник и вдъхновител по пътя ни към Царството Небесно.

Нека настъпващата 2026-та година, по молитвите на Пресветата Божия Майка, на преподобни Йоан Рилски и на всички светии, бъде за всички нас година на здраве, светлина, мир и радост! Нека да бъде година на прошката и на примиряването с нашите ближни! Нека да бъде година на духовно преображение и благодатна промяна на нашия живот!

Божият мир и Неговата велика милост да бъдат с всички нас!

Честито и от Бога благословено Новолетие!


Статистика: