|Парични средства над 10 000 евро се декларират при излизане или влизане в ЕС
Държавният експерт в Агенция "Митници“ Вероника Янкова напомни пред БНР, че съгласно разпоредбите на Валутния закон, хармонизирани с европейското законодателство, при пренасяне на парични средства на стойност 10 000 евро или повече задължително се подава декларация при преминаване на външна граница на ЕС.
"Във Валутния закон имаме и национални разпоредби, които определят същия лимит, който трябва да бъде деклариран при поискване от страна на митническите органи, когато се пресича вътрешна за Съюза граница“, обясни Янкова.
След въвеждането на еврото в България, правилото за деклариране на парични средства няма да се промени, подчерта експертът.
След 1 януари 2026 г., когато българският лев официално ще излезе от обръщение, всички парични средства в лева също ще подлежат на деклариране, ако надхвърлят равностойността на 10 000 евро.
"Сумата отново трябва да бъде декларирана. Българските левове ще бъдат обръщани в евро без срок. Дори и валути, които са извън обръщение, попадат в обхвата на понятието парични средства. Ако равностойността им е в размер на десет хиляди евро или повече, те също подлежат на деклариране“, уточни Вероника Янкова.
От МВР обаче предупреждават, че първите месеци след приемането на единната валута ще бъдат най-рискови за извършване на измами, поради адаптацията на гражданите и бизнеса към новите условия.
