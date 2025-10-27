ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Парични средства над 10 000 евро се декларират при излизане или влизане в ЕС
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:33Коментари (0)0
©
От началото на 2023 г. до август 2025 г. митническите служители са задържали над 67,5 млн. лева недекларирана валута, съобщиха от Агенция "Митници“. Само през 2024 г. половината от задържаните средства са били в евро, което остава най-често недекларираната валута при преминаване през българските граници.

Държавният експерт в Агенция "Митници“ Вероника Янкова напомни пред БНР, че съгласно разпоредбите на Валутния закон, хармонизирани с европейското законодателство, при пренасяне на парични средства на стойност 10 000 евро или повече задължително се подава декларация при преминаване на външна граница на ЕС.

"Във Валутния закон имаме и национални разпоредби, които определят същия лимит, който трябва да бъде деклариран при поискване от страна на митническите органи, когато се пресича вътрешна за Съюза граница“, обясни Янкова.

След въвеждането на еврото в България, правилото за деклариране на парични средства няма да се промени, подчерта експертът.

След 1 януари 2026 г., когато българският лев официално ще излезе от обръщение, всички парични средства в лева също ще подлежат на деклариране, ако надхвърлят равностойността на 10 000 евро.

"Сумата отново трябва да бъде декларирана. Българските левове ще бъдат обръщани в евро без срок. Дори и валути, които са извън обръщение, попадат в обхвата на понятието парични средства. Ако равностойността им е в размер на десет хиляди евро или повече, те също подлежат на деклариране“, уточни Вероника Янкова.

От МВР обаче предупреждават, че първите месеци след приемането на единната валута ще бъдат най-рискови за извършване на измами, поради адаптацията на гражданите и бизнеса към новите условия.


Още по темата: общо новини по темата: 1351
27.10.2025 »
26.10.2025 »
24.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
предишна страница [ 1/226 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Затварят до 9 ноември участък от пътя Михалково - Кричим
08:34 / 27.10.2025
България с мерки за превенция на детските бракове
08:07 / 27.10.2025
Ограничения по АМ "Тракия"
08:21 / 27.10.2025
Седмицата започва с дъжд и сняг над цялата страна
08:23 / 27.10.2025
Как да проверим дали даден лекар работи с НЗОК и приема ли пациен...
08:36 / 27.10.2025
България загуби един голям глас
21:30 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Пловдивчани ще наемат паркоместа пред домовете си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: