|Паргов за оставките в БСП и бъдеща партия на Радев: Трудно се говори за нероден Петко
"Предстоят ни предсрочни избори, тоест отново сме във "военновременна среда“, в която влизаме в авариен режим всички политически сили, дори някои не бяха излезли, както виждаме през цялата година, въпреки редовното правителство“, заяви пред NOVA Паргов.
За оставките в БСП и бъдещето на партията
Паргов внесе уточнение относно процесите в столетницата след вчерашното заседание. "Атанас Зафиров си подаде оставката, но тя не беше гласувана от Изпълнителното бюро, и оставката на Изпълнителното бюро пък след това беше подадена. Националният съвет ще е на 10 януари догодина - емблематична дата за БСП“, обясни той.
Според него този ход е бил наложителен, но не е панацея. "Оставките са понякога необходими за отпушване на напрежението, но дали те решават някакъв въпрос в момента - отговорът е не. В момента това, от което имаме нужда, е малко да спадне емоцията и да преценим можем ли да продължим в този вид или не можем“, коментира Паргов.
Той отрече да има "война между поколенията“ в левицата, но призна демографския проблем: "В БСП няма поколенческа война, в БСП има нужда от млада кръв. Предвид демографския разрез и на партията, пък и на електората. Това е един от проблемите, който, както виждаме, една или друга оставка на един или друг лидер не е решил досега“.
Отношенията с президента
Заместник-председателят на БСП определи днешната среща с държавния глава Румен Радев като "приятелска“ и подчерта промяната в диалога.
Колкото до това дали се притесняват от евентуален бъдещ политически проект на Радев, Паргов отговори: "Трудно се говори за нероден Петко, а и все пак ви казах, че това не е тема на днешните разговори“.
За бюджета
Относно решението на депутатите да приемат удължителен закон за бюджета, вместо редовен такъв, Паргов изрази несъгласие с промяната в позицията на кабинета в оставка.
"Удължителният бюджет е втората опция, която предложи Министерски съвет в оставка, и това, което нас ни изненада, е смяната на ракурса и позициите в рамките на 24 часа. На този етап не мисля, че това е разумно“, заяви той, допълвайки, че това са "предизборни тактики на къси разстояния“.
