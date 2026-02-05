ЗАРЕЖДАНЕ...
|Таков: Няма вътрешни битки в БСП
"Няма вътрешни битки в БСП, нито в "Обединената левица". Повярвайте ми! Имаше различни мнения. На Националния конгрес два пъти беше поставен въпроса дали конгресът да бъде преди предсрочните избори или след тях. Това бяха две различни тези, които получиха своя еднозначен отговор - да бъде конгресът преди изборите. Къде видяхте битки?".
По думите му Атанас Зафиров няма защо да бъде обиден на софийската организация.
Според него "прегръдка с ГЕРБ няма, а имаше партньорство и съвместно управление". Важно е на конгреса да си кажем освен "хубавите неща и кривиците", посочи Таков.
"БСП не можеше да седи и да гледа безучастно как се срутва държавата. Без държавен бюджет, без нормална процедура. Но въпреки това ние положихме усилия и постъпихме като отговорна партия. И тогава постъпихме политически смислено в този момент. Сега вече е лесно да се критикува".
Дължим извинение на нашите избиратели, но то е заради работата, която не успяхме да свършим, заяви пред БНТ Таков.
Допълни, че не смята, че има сериозни грешки от представителите на БСП във властта.
Според Таков няма реален риск БСП да остане извън следващия парламент.
"Това за мен не стои на дневен ред. Моята цел и целта, която съм поставил на нашите структури са минимум 200 000 гласа. Аз не говоря за влизане или невлизане в парламента, а говоря за повишаването на доверието от последните избори. Знам, че това не е лесна задача. Тъкмо затова настоявахме за конгрес преди изборите, за да може цялата тази енергия... И аз съм сигурен, че ще постигнем един сериозен резултат".
По отношение на председател на Националния съвет на БСП Иван Таков заяви, че "има достатъчно много кандидати и е готов да работи с всеки един от тях" и не отговори категорично дали той самият би се кандидатирал.
Иван Таков смята, че следващият председател "трябва да може да обедини партията, а не да я разедини".
Каза, че няма да обяви своя фаворит.
По отношение на номинацията за президент, Таков заяви, че Илияна Йотова е естествена номинация, но "това го решава колективният орган на партията".
"Йотова би била много подходяща и прекрасна кандидатура".
За Румен Радев поясни, че той ще бъде опонент, както всяка една друга партия.
След изборите, вече в следващ парламент, той би могъл да бъде наш партньор, завърши Таков.
