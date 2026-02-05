Атанас Зафиров: Опитват се да ми изградят образ на човек, който се е вкопчил в нещо и отказва да го пусне

© bTV "Спорът не беше дали да се провежда конгрес на БСП, или не, а за тайминга му. каза председателят на БСП Атанас Зафиров.



По думите му през последните дни се прави опит да му бъде изграден образ на човек, който се е вкопчил в нещо и упорито отказва да го пусне.



"Аз бях човекът, който пръв заговори за заседание веднага след изборите. Разбира се, че при лош резултат нямаше да има и смисъл дори да се коментира оставката ми“, каза Зафиров.



Той каза още, че има реална опасност партията да излезе по-разединена от този конгрес, вместо мотивирана и обединена.



"Само две седмици след това трябва да редим листи и да започнем активна предизборна кампания, в която трябва да излъчваме самочувствие и единство“, каза още Зафиров.



"Ако бяхме продължили участието си в управлението, със сигурност на дневен ред нямаше да стои смяната на председателя на партията. Още повече, че Националният съвет даде положителна оценка за участието на нашите министри в това управление, което поставя още повече въпросителни кое налага тази смяна“, посочи още той.



Атанас Зафиров изрази надежда софийската градска организация на БСП да даде пълна подкрепа на следващия председател, защото ще му се наложи да работи със същия състав на Националния съвет и ще трябва да разчита на тази подкрепа.



"Опитах се на този сектантски период на партията, в който бяхме изпаднали и се бяхме изолирали от абсолютно всички, да му бъде сложен край и да покажем, че можем да бъдем добър партньор и че можем да управляваме“, каза още пред bTV Атанас Зафиров.



Затова той очаква, че този подход ще даде на партията самочувствие и възможност да вдигне глава.



Зафиров заяви още, че не споделя "черните прокоби", че БСП няма да влезе в следващия парламент и се е сринала. Отново бе категоричен, че няма да участва в предстоящите избори.