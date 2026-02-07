ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борислав Гуцанов: Конгресът на БСП е "жив организъм" и преломна точка
"За да можем да излезем обединени и силни, и да кажем на обществото, какво искаме да направим", допълни той.
Гуцанов подчерта, че всеки един от кандидатите за председател на БСП притежава своите достойнства.
"Убедем съм, че Конгресът ще бъде преломна точка и оттук нататък ще тръгнем нагоре. Колко са партиите, които в такова тежка състояние, в което е БСП, могат да се организират и да напълнят една зала в НДК по възможно най-демократичния начин", каза още Борислав Гуцанов.
