Пампорово планира отваряне на ски зоната на 28 декември

© "Пампорово“ АД планира отваряне на ски зоната в к.к. Пампорово на 28 декември. За посетителите ще бъдат отворени писти № 1, 1а, 6, 6а, 10 и 11. Предвид условията в периода до 30.12.2025 г. ще се продават само полудневни и еднодневни карти като последните ще бъдат на промоционални цени от 88 лева/44,99 евро за възрастни и 53 лева/ 27,1 евро за деца от 7 до 12 ненавършени години. От този сезон се предлага "Двупосочен Билет Плюс“, който дава право на притежателят му да ползва по избор билет за ски лифт №2 – четириседалката от Студенец до вр. Снежанка или ски лифт №5 – шестседалката от Малина до вр. Снежанка и целодневно ползване на мини влека "Очко“ на връх Снежанка, разположен между горните станции на ПВЛ №7 – Двата моста и ПВЛ № 5.



Екипът на "Пампорово“ АД прави всичко възможно и работи интензивно, за да осигури в най-кратки срокове отварянето на възможно най-голяма част от ски зоната. При благоприятни метеорологични условия и преди настъпването на новогодишните празници се предвижда да бъдат отворени и едни от най-предпочитаните от гостите писти - Снежанка №12 (Стойките), Снежанка № 5 и № 5а.



Сред акцентите през сезона са напълно реновираната детска ски градина, обновените ски гардероби, както и новият ВИП ски гардероб, който предлага първокласен комфорт, лично пространство и бърз, удобен достъп до ски оборудването.



"Пампорово“ АД призовава всички гости да спазват стриктно правилата и указанията за безопасност по пистите и им пожелава светли, спокойни и изпълнени със снежни емоции празнични дни.