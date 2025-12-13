ИЗПРАТИ НОВИНА
ПП-ДБ връщат мандата!
Автор: ИА Фокус 22:03Коментари (0)605
© БНТ
Правителство с наше участие в този парламент е невъзможно, ще върнем мандата. Това обясни в ефира на БНТ бившият министър на правосъдието и депутат от "Да, България" Надежда Йорданова.

"Ние от нашата парламентарна група "Продължаваме Промяната - Демократична България" много ясно казахме, че правителство с наше участие в този парламент е невъзможно. Не е възможно не защото са инатим или сме безотговорни, а защото всички политически сили, с които излиза парламентарната математика, със своето парламентарно поведение показаха, че са неспособни да отстояват антикорупционни и реформаторски политики.

Също така политики, които да водят до по-добро управление на страната. Започват консултациите в понеделник. Ние ще отидем на консултациите в 11.30 ч., така както сме поканени от президента. Как точно във времето ще процедираме? Ние няма да изпълним мандата, но с оглед на процедурните правила, времето, как точно ще постъпим е въпрос на тактика, която ще обсъдим в парламентарната група."

Народният представител заяви, че парламентарните избори трябва да бъдат проведени през март.

"При всички положения, за да имаме едни спокойни избори. Всъщност, в момента най-важното е да имаме свободни и честни избори. Те трябва да бъдат проведени някъде през март. За да може чисто от гледна точка на климатични условия, от гледна точка на ако щете и продължителност на деня, да имаме по-спокоен и по-нормален изборен ден. И от наша гледна точка следващите седмици са изключително ключови и за нас са супер важни три неща. Първо да се подготвят свободни и честни избори. Ние ще настояваме да се върнат машините такива, каквито бяха.

За да имаме 100% машинен вот, без измами, без хартия. Ние като политически субект да отворим листите си, да дадем възможност на активните млади хора от площада да намерят своето политическо представителство и своите политически представители, включително в техните лица. И с това ние на тези избори това, което да бъде новото е да бъдем първа политическа сила.

Защото изключително важно ние да сме мандатоносителят, ние да сме гарантът, който ще прави възможно следващото мнозинство в парламента да отстоява проевропейския дневен ред на България. Ние ще се борим за всеки един глас. Ние ще се борим за максимално широко и силно представителство в следващия парламент. Което задължително изисква ние да сме първа политическа сила."

 Оставката на кабинета "Желязков" Надежда Йорданова окачестви като "закъсняла".

"Оставката на това правителство всъщност беше закъсняла. Тя трябваше да бъде депозирана в първия момент, в който обществото каза много ясно, че първата версия, първият дубъл на държавния бюджет за 2026 година не става, че не е приемлива, че българското общество отказва, противопоставя се решително да се краде от това, което произвежда и да отива в някакви черни дупки, касички и да обслужва про-корупционния модел. В парламентарната република неписано правило е, че приемането на бюджета е вот на доверие. Ако не мине подготвеният бюджет от правителството, управляващото мнозинство, всъщност управляващото мнозинство е загубило доверието.

Така че, можеше да бъдат спестени няколко седмици агония, няколко седмици надлъгване, няколко седмици опити, управляващите да задържат неудържимото. Така че, да, правителството съвсем логично падна. Тук това не е повод нито за радости, нито за тържествуване, нито за каквато и да е била наивна еуфория. Този парламент, 51-ят парламент, както ние го определихме в рамките на вчерашния ден, за съжаление е парламент на пропуснатите възможности. Защото ГЕРБ избра да форматира това управляващо мнозинство. Мнозинство, което, както стотиците хиляди на площада казаха, че това е корупционно, че това е така емблема на завладяната държава. И те не искат повече да продължават така. Само да кажем, че в този парламент имаше едно друго мнозинство в началото. Над 160 гласа, което можеше да направи реформи, без Пеевски и без "Възраждане". ГЕРБ отказаха това."

Помолена да коментира възможността за създаването на партия от президента Радев, Йорданова каза:

"Към настоящия момент президентът е отправил към нас като президент, покана за участие в консултации в така наречената рулетка на мандатите. Тоест той в момента изпълнява правомощията си на президент. Какво ще направи той? Дали ще прекрати предсрочно мандата си, за да слезе на парламентарния терен или не - предстои да видим".


