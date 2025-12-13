ИЗПРАТИ НОВИНА
ПП-ДБ: Андрей Гюров е най-подходящ за служебен премиер!
Автор: ИА Фокус 19:58
© NOVA NEWS
От възможните служебни премиери в "домовата книга" най-отдалечен и нямащ нищо общо с модела Борисов - Пеевски е Андрей Гюров. Той не е освободен от ръководството на БНБ, с поръчкови сигнали го отстраниха временно. В Европейския съд в Люксембург тече дело за независимостта на банката по тази тема. Това каза в студиото в ефира на NOVA NEWS бившият правосъден министър Атанас Славов от ПП-ДБ и "Да, България". 

Припомняме, че Андрей Гюров е бивш председател на парламентарната група на "Продължаваме Промяната“. През юли 2023 година е избран за подуправител на Българската народна банка, направление "Емисионно“.

"Голяма част от фигурите, част от списъка за служебен премиер, бяха избрани през последните месеци, почти няма независими хора сред тях. Правителството в оставка да поеме ангажиментите си и да внесе удължителен закон за бюджета. Ако това не бъде направено, ще влезем в хипотеза на недобросъвестен наемател, който не плаща сметките, а на изпроводяк пуска водата и включва печката", смята Славов. 

По неговите думи е сигурно, че следващият парламент ще е много по-различен от този.

"Задачата му ще бъде демонтаж на модел, изграждан с години, който се олицетворява от тандема Борисов - Пеевски. Няколко пъти се борихме с него половинчато и неуспешно, време е да си свършим работата. Оставката на кабинета "Желязков" беше дължима след като стотици хиляди граждани ясно поискаха смяна на модела. Оттук започва трудното. При 150 подадени към полицията имена на хора, замесени в купуване на гласове и натиск на изборите, няма нито едно образувано досъдебно производство. Вътрешният министър трябва да е различен и да не обслужва Пеевски и Борисов. Професионализъм, независимост, интегритет - новият министър трябва да отговаря на тези критерии", подчерта Славов.

Според него влизането в еврозоната е необратимо, а "Възраждане" си прави пиар с тази тема, внасяйки предложение за отлагане. 

"Нерушимият съюз между Борисов и Пеевски прави невъзможно коалирането с ГЕРБ в следващите години. Чрез инструменти за политическа репресия самият Пеевски рекетира Борисов. В новия избор на ВСС не бива лидерът на ДПС да участва по никакъв начин", смята бившият правосъден министър. 

Относно хипотезата президентът да подаде оставка преди края на мандата, Славов обясни, че вицепрезидентът ще го довърши, независимо колко време остава до края му. 

"Постоянно очакваме появата на нов спасител докато чакаме дали Румен Радев ще създаде свой проект", отбеляза депутатът.


13.12.2025 Вежди Рашидов: Кабинетът не падна
13.12.2025 Димитър Ганев: За ИТН и БСП участието в този кабинет ще им донесе определена имиджова щета
13.12.2025 The New York Times постави на първа страница мащабните антиправителствени протести в България
13.12.2025 Кирил Петков: Перманентната власт не се крие в правителството, още нищо не сме направили!
13.12.2025 Д-р Нушева: Оставката е победа на гражданското общество, провокирана от несъгласие с начина на управление
13.12.2025 Политолог: Истинската победа на протеста ще бъде през пролетта на 2026 г.
Граждани спасиха живота на малко коте, качило се на високо дърво ...
17:42 / 13.12.2025
Инвеститор: С 50 000 евро е трудно да влезеш на имотния пазар
17:15 / 13.12.2025
The New York Times постави на първа страница мащабните антиправи...
17:24 / 13.12.2025
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернати...
18:06 / 13.12.2025
Кирил Петков: Перманентната власт не се крие в правителството, ощ...
16:22 / 13.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025

Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
09:27 / 11.12.2025
Голяма верига затваря 200 магазина
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
България в еврозоната
Боклуците в София
Генерален план за движение ще моделира трафика
