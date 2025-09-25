ИЗПРАТИ НОВИНА
Отново километрични блокажи по АМ "Тракия" към Пловдив
Автор: Вилислава Ветренска 10:37
©
Пореден ден с блокажи по АМ "Тракия" заради ремонтни дейности.

Колоните от автомобили са километрични в посока Пловдив, сигнализират шофьори.

Изчаква се на място, тапата е над 12 километра.

Шофирайте внимателно!


Нищо де, нали вече глобяват с двойни глоби шофьорите, за и средна скорост има глоба...
