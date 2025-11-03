ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Отлична новина за майчинството през втората година, ето колко става
Автор: Вилислава Ветренска 10:15Коментари (0)806
©
С над 2/3 ще се увеличат средствата, ако майката отиде на работа през втората година. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов пред журналисти преди Надзорния съвет на НОИ. 

"Надали има по-щастлив човек от мен, че има второ заседание на надзорния съвет на НОИ, тъй като от 3 години не бяха покачвани майчинските през втората година. След малко се надявам, че глсуването ще бъде такова - от 780 лева отиваме на 900 лева. Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година, а сега се връщат 75%, с над 2/3 се увеличават средствата. С това помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и да си гледат децата", коментира той.

Пенсиите

"Знаете, че много време те не бяха осъвременявани, докато сега за 2-ра поредна година швейцарското правило остава в сила и те ще бъдат осъвременени някъде около 8%, но това ще стане ясно през 1-2 седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин, в едно много трудно положение, да бъдат засегнати най-уязвимите съсловия да бъдат засегнати", каза още социалният министър.

"Всичко е диалог и се стигна до това решение, което е най-правилно за социалното положение на хората в страната", категоричен бе Гуцанов. "Важен е крайният момент, за който ние говорим - без диалог и без нашите партньори - това не може да се случи. Благодаря на премиера и на финансовия министър. Така се решават нещата в страната - с диалог", допълни той.

"Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание - ще се намерят", уточни социалният министър.


Още по темата: общо новини по темата: 87
03.11.2025 Обикновеният човек, който реши да извади парите от дюшека и ги инвестира, ще пострада
03.11.2025 Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
03.11.2025 Мика Зайкова: Минималната работна заплата е доста по-висока от минималния осигурителен доход
02.11.2025 Владислав Горанов с тежка атака срещу президента
01.11.2025 Силви Кирилов: Исканото увеличение на здравната вноска не зависи от министерството
01.11.2025 Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Според специалистите от всички видове домашно приготвени консерви...
09:40 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече...
09:27 / 03.11.2025
Милиони българи ще се опаричат тази седмица
09:25 / 03.11.2025
Над 40% от засечените за средна скорост са чужденци, но все още н...
09:13 / 03.11.2025
Боян Магданлинчев: Заплатата на член на ВСС не е 20 000 лева!
09:13 / 03.11.2025
В Пирин откриха отшелник, обявен за международно издирване и с из...
08:49 / 03.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Важни новини за пенсионерите
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
16:49 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Шарка по животни в Пловдивско
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: