От НИМХ посочиха днес в кой град е измерена най-ниската температура

© С предупреждение за опасно ниски температури и жълт предупредителен код ни посрещна неделното утро. В синоптичните станции тази сутрин най-ниска температура е измерена в Разгард. Тя е - 13 градуса. Това съобщиха за ФОКУС от НИМХ.



Отново с доста под нулата са осъмнали Шумен и Добрич. Отчетената терператула е - 12 градуса.



В Силистра живакът е паднал до - 10 , а в Книжа и в столицата до - 9.



Днес от североизток ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността ще се вплътнява и над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време.