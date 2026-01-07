ИЗПРАТИ НОВИНА
От "Активни потребители" предупредиха: Ако отидете да смените 100–200 лева и ви дават папка с декларации, това е опит за събиране на информация
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:15
© NOVA NEWS
Първата седмица от въвеждането на еврото в България преминава сравнително спокойно, без масови сътресения или сериозни системни проблеми. Това коментираха председателят на "Активни потребители“ Богомил Николов и икономистът Румен Гълъбинов. По думите им въпреки наличието на отделни сигнали и оплаквания, процесът на валутния преход върви контролирано.

"Не може да няма сигнали и нередности, но те са по-скоро единични, отколкото системни“, заяви Богомил Николов. Той подчерта, че най-сериозният проблем към момента не е свързан с търговската мрежа, а с банковия сектор и административните процедури при обмяната на левове в евро.

Според Николов сериозно притеснение буди отсъствието на банките и на БНБ от Националния координационен център. "Нито БНБ, нито Асоциацията на банките участват, а в същото време виждаме най-много сигнали именно срещу банките – за такси, лимити и изискване на декларации“, посочи той пред NOVA NEWS.

Един от основните проблеми, на които обръща внимание председателят на "Активни потребители“, е изискването на допълнителни документи при обмяна на малки суми. "Ако отидете да смените 100–200 лева, ви дават папка с декларации, което е абсолютно ненужно. Това е опит за събиране на информация от човек, който не е клиент на банката и няма да бъде такъв“, каза Николов. По думите му подобни практики нямат законово основание и демотивират хората да използват банковите клонове.

Икономистът Румен Гълъбинов прогнозира, че още през първите седмици над 40% от левовата наличност в обращение ще бъде изтеглена към БНБ чрез търговските банки. "До края на месеца очаквам около 90% от левовата парична маса вече да е извадена от обращение и заменена с евро“, заяви той.

По отношение на изискванията за произход на средства, Гълъбинов напомни, че законовият праг е значително по-висок. "По Закона за мерките срещу изпирането на пари декларации се изискват при суми над 30 000 лева, тоест около 15 000 евро. В момента обаче се искат документи дори за най-дребните суми, което трябва да бъде коригирано“, подчерта икономистът.

Двамата експерти коментираха и поставянето на лимити за обмяна на пари в банковите клонове. Според тях е необходима по-ясна регулация и указания от страна на БНБ. "Затова беше важно централната банка да участва в Координационния център и да даде тълкувания като регулатор“, отбеляза Гълъбинов.

По отношение на цените на стоките и услугите Богомил Николов посочи, че основният риск от спекула се наблюдава именно в сектора на услугите. "Има сигнали за паркинги, фризьорски салони и сервизи. Например услуга, която е струвала 3 лева, вече се предлага за 2 евро – това е около 25% увеличение“, даде пример той.

В същото време Румен Гълъбинов подчерта, че при основните стоки ситуацията остава стабилна. "Нямаме промяна в цените на горивата, както и в големите търговски вериги. Там цените са почти изцяло същите, просто превърнати в евро“, каза икономистът.

Богомил Николов обърна внимание и на ролята на потребителите в контрола на пазара. "Хората предпочитат да пишат в социалните мрежи или да сигнализират медиите, вместо да подават официални жалби до КЗП. А без активни потребители няма как институциите да реагират ефективно“, подчерта той.

По отношение на преходния период двамата бяха категорични, че той не бива да се удължава. "Двойното обращение не трябва да продължава повече от един месец. То е тежко и скъпо за бизнеса, а и не е в полза на потребителите“, заяви Румен Гълъбинов. По думите му опитът на други държави показва, че още в рамките на две седмици по-голямата част от старата валута изчезва от обращение.


