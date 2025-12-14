ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Орманджиев: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оставка и КС да я одобри
"Изборът на президента за служебен премиер е силно лимитиран след промените в Конституцията от декември 2023 г. Затова той отново трябва да проведе консултации и да се обсъди кой има желанието да приеме тази тегоба по управлението на държавата, от посочените постове в "домовата книга". Потенциално възможна е всяка кандидатура от обособените. Служебното правителство трябва да е политически отдалечено от предишната власт. Не вярвам, че всички ще му откажат и ще се стигне до конституционна криза". Това каза в конституционалистът доц. Христо Орманджиев, предаде NOVA.
По думите му според Конституцията президентът не може да бъде ръководител на политическа партия, а само член. "Екзотиката на коментара на Радев е, че ще обяви свой политически проект в най-малко очаквания момент. Явно е, че ще го направи. Ако Радев реши да влезе в нов проект, трябва да подаде оставка пред Конституционния съд. Той трябва да реши да го освободи, ако се убеди ,че оставката е подадена без натиск. След това функциите му се изпълняват от вицепрезидента. Не вярвам КС да се бави със своето решение, защото трябва да се установи само едно - че оставката е подадена по лична воля на президента, няма нужда от тълкувателно решение, което да изисква повече време'', смята Орманджиев.
Според него интересното в ситуацията на политическата сцена е кой ще бъде служебен премиер и ще направи ли партия президентът ако да, кога ще се случи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 36
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Очаква се тази вечер Слави Трифонов да направи изявление
20:42 / 14.12.2025
Кръвната банка в Плевен спешно търси кръв
19:14 / 14.12.2025
Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по...
19:14 / 14.12.2025
Киселова: Смяната на председателя на НС отвори духа от бутилката
19:14 / 14.12.2025
МВнР осъди атаката в Сидни за еврейския празник Ханука
18:06 / 14.12.2025
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 30 км е опашката от ...
17:30 / 14.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS