Орка – единственото куче у нас, обучено да открива фалшиви евробанкноти

© ГДБОП Орка е първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти.



Заедно със своя водач Богдан Димитров, едногодишната белгийска овчарка премина специализиран обучителен курс в Централното училище за водачи на служебни кучета в Херцогау, Бавария. Това разказват от ГДБОП.



Обучението продължи повече от два месеца, като през този период четириногият служител на ГДБОП усъвършенства уменията си и в откриването на наркотични вещества.



Нови способности, международен опит и още една крачка напред в борбата с финансовите престъпления и наркотрафика.