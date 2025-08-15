ИЗПРАТИ НОВИНА
"Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители": Шкварек с коментар за жестоката катастрофа
Автор: Георги Кирилов 13:49Коментари (1)2704
21-годишен римлянин, неграмотен, без образование, но със скъпа кола и клипчета с пачки. Купена книжка само преди няколко седмици, но вече натрупал 6 фиша. Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители. Това написа политическият анализатор Кристиян Шкварек във връзка с предполагаемият виновник за зверската катастрофа в столицата.

По непотвърдена информация Виктор Илиев е младежът, причинил пътният инцидент между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София тази нощ.

Ето какво още коментира Шкварек:

"21-годишен римлянин, неграмотен, без образование, но със скъпа кола и клипчета с пачки. Купена книжка само преди няколко седмици, но вече натрупал 6 фиша. Кара със 170 км/час в града и буквално полита към автобуса, където убива човек и ранява няколко. Не е бил дрогиран или пиян на момента, не е имало нужда от това. Просто е бил себе си - продукт на провалени родители, провалена общност, провалена държава, провален етнос, провалени институции, провалена култура, провалена среда, създали не просто отпадък, а вредител. Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители. За да отнеме живота на един от все по-малкото нормални, градивни хора в тази страна, докато вредителите, от всички етноси впрочем, се увеличават.

Превръщаме се в гето от клиповете на афроамериканските рапъри."



Още по темата:
15.08.2025 Една от глобите на Виктор, причинил касапницата в София, е малко преди удара в автобуса
15.08.2025 Шофьорът на аудито: Да треперят всички!
15.08.2025 Шофьорът, влетял в автобус, се охранява от полицаи в болницата
15.08.2025 Петър Велков за катастрофата в София: Нагла и проста нация
15.08.2025 Борис Бонев: На всички ни писна от татини синчета с БМВ-та, Аудита и
Мерцедеси
15.08.2025 Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Сега всичките му познати, а и друга измет го взимат за герой и ще искат да го копират. Тази тенденция трябва да се неутрализира с драконовски мерки, защото от години става все по нетърпимо. В Пловдив дрифтове и форсиране на двигатели по всяко време на денонощието, а полицията на хладно на климатика в районното или шкодата.
