Огромно задръстване на АМ "Тракия"
Автор: Георги Кирилов 15:24
©
Огромно задръстване се е образувало на АМ "Тракия" в посока София.

Причината е катастрофа с тир точно преди тунел "Траянови врата". 

Инцидентът е станал около 63-ти километър.

Шофьорите изчакват на място.


