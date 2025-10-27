ИЗПРАТИ НОВИНА
Ограничения по АМ "Тракия"
Автор: Лора Димитрова 08:21Коментари (0)221
Днес от 8 до 18 часа ще обновяват мантинелите в участъка от 104-и до 105-и км на АМ "Тракия“ и в двете посоки на движение. Поради това ще е ограничено движението в изпреварващите ленти, а превозните средства ще преминават в активната и аварийната лента и в двете платна на магистралата.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


Още по темата: общо новини по темата: 734
25.10.2025 Временни ограничения на АМ "Тракия"
24.10.2025 Шофирайте внимателно! Нови три дни ограничение по АМ "Тракия" в област Пазарджик
24.10.2025 Невиждана тапа по магистралата към Пловдив, всички слязоха от колите
24.10.2025 Пускат част от ремонтираните отсечки по АМ "Тракия"
23.10.2025 Нови промени в движението по АМ "Тракия" утре 
20.10.2025 Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
Още новини от Национални новини:
Затварят до 9 ноември участък от пътя Михалково - Кричим
08:34 / 27.10.2025
България с мерки за превенция на детските бракове
08:07 / 27.10.2025
Седмицата започва с дъжд и сняг над цялата страна
08:23 / 27.10.2025
Как да проверим дали даден лекар работи с НЗОК и приема ли пациен...
08:36 / 27.10.2025
България загуби един голям глас
21:30 / 26.10.2025
Министър Иванов: БСП ще напусне управленската коалиция, ако се на...
21:29 / 26.10.2025

