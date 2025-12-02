ИЗПРАТИ НОВИНА
Ограничават движението на камиони по магистралите по празниците
Автор: Ваня Кузманова 11:31
©
В почивните дни около коледните и новогодишни празници, в определени дни и часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Тракия“, "Струма“ - по цялата им дължина, и на АМ "Хемус“ в участъка от София до п. в. "Дерманци“ в областите София и Ловеч. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност и да се повиши безопасността на движение, когато много хора тръгват на път. Въвеждането на временната организация на движение е необходимо поради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили, съобщиха от АПИ.

На 23 и 30 декември, движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14 ч. и 20 ч., като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София.

В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 12 ч. и 20 ч. и ще е за превозните средства, пътуващи към София.

Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На АМ "Хемус“ и АМ "Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На АМ "Тракия“ в участъка от п. в. "Ихтиман“ /при 34-и км/ до п. в. "Вакарел“ /при 23-и км/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент


