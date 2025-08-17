© виж галерията Пожарът е под контрол, хеликоптер е на място. Това каза пред журналисти кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, предаде репортер на "Фокус". Той е категоричен, че старозагорци са най-активните доброволци и им благодари за всеотдайността. През нощта на място ще има хора, които ще следят, за да не пламне отново огън.



Няма пострадали хора. Изгорели са около 15-20 къщи.



"Около 15.00 часа е получен сигнал за сигнал в местността "7-ми километър". Както виждате това е в непосредствена близост до мястото, което горя миналата година, но този път е от западната страна на пътя. Екипите на пожарната, полицията, горското, доброволците и Община Стара Загора са реагирали своевременно. Знаете, че беше обявено частично бедствено положение във връзка с това, че пожара е във вилна зона.



Тук има над 300 вили, които са доста населени. Още повече, че е почивен ден и тези вили се ползват в почивните дни, така че беше много населено. Благодаря на полицията и пожарната за бързото съдействие да евакуират хората по най-бързия начин, защото от тези над 300 къщи има около 15-20, които са изгорели. Тепърва ще се направи оглед на всички щети, но смятам, че всички хора, които са до мен, плюс целите им екипи, са за награда от министъра на вътрешните работи, защото ако не бяха реагирали навреме и с целия наличен ресурс, можеше да има и жертви, и много повече материални щети.



Тези 15-20 къщи са минимума от пожара, който е възникнал. Виждате, че е страшно сухо. Всяка една дейност може да бъде причина за този пожар, още се разследва. Полицията ще установи точната причина и през следващите дни ще бъде изнесена информация за това", каза градоначалникът.



По думите му пожарът е потушен и няма опасност за хората. "Поискана е помощ от военните, от МВР. Пристигна и хеликоптер, който да облее цялата територия, защото това е гъсто населен район и всеки пламък, който тлее, може да бъде причина за разрастването на пожара", допълни Тодоров.



"Не трябва българите само да се принизяваме, а трябва да благодарим на такива герои, какви са нашите пожарникари, полицаи и хората от горското, които в такива ситуации показват, че в България има достойни мъже. Винаги съм споменавал, че Община Стара Загора има най-много доброволци, които помагат организирано. Виждате тук колко структури са, със стотици хора, които се отзоваха - подготвени, с облекла, маски и всички налични средства, за да може да се потуши пожара. Има гражданско общество, което е радващо. За по-малко от три часа пожарът беше локализиран и вече няма опасност", каза кметът.



"Пътят ще бъде затворен до момента, в който сме сигурни, че може да се възстанови нормалното движение и съответно всичко е наред, защото в момента продължава тежка техника да преминава - водоноски, които идват непрекъснато от които се пълни, така че хората не бива да се сърдят, че това е временно за тях някакво неразположение", обясни Тодоров.



