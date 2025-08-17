ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Търсят се доброволци за огнения ад край Стара Загора
Автор: Рени Атанасова 17:35Коментари (0)240
©
виж галерията
Търсят се доброволци за огнения ад край Стара Загора, предаде репортер на "Фокус". Системата за ранно предупреждение и оповестяване и системата BG-ALERT беше задействана от кмета на града Живко Тодоров. В едното съобщение пише, че "Евакуация 1 Спешна евакуация.

В района на 7-ми километър е възникнал опасен пожар. Кмет на община Стара Загора", а в другото "Поради възникнал пожар в района на вилна зона 7-ми километът временно се ограничава движението на автомобили в двете посоки на път 6602 между квартал Железник и село Старозагорски бани. Кмет на община Стара Загора".

В социалните мрежи хора от мястото на пожара апелират ако има желаещи доброволци да се включат в гасенето да дойдат добре облечени и с обувки.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Страховити кадри от пожара край морето
15:47 / 17.08.2025
Собственик на мандра: От години не съм вдигал цените на едро, но ...
15:24 / 17.08.2025
Народът започна да се прибира от Гърция
15:17 / 17.08.2025
Пожар пламна до аквапарк в Несебър, има и силен вятър
14:46 / 17.08.2025
Кошмар на магистрала "Тракия" - втора катастрофа
13:44 / 17.08.2025
Излезе една от експертизите за катастрофата, при която кола се за...
13:43 / 17.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Вдигат минималната работна заплата
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите и повече валежи
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:00 / 15.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Отново гори местността "7-ми километър" край Стара Загора
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Пожари 2025
Дублиращ отбор на ПФК Локомотив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: