© виж галерията Потушен е пожарът край Стара Загора, съобщи кметът Живко Тодоров. По думите му няма пострадали хора, но стотици са спасени. Изгорели са 15-20 постройки.



"На "Седми километър" отново горя. Този път от другата страна на главния пьт, където има стотици вили. Бедствия е имало и ще има, но важното, е че бяхме заедно! Всички бяхме там - ОбщинаСтара Загора, Пожарна, Полиция, Горско, Областен управител, Доброволците, Военни! В такива моменти става ясно, че сме общност! Благодарности към всички човеци, които помагаха!", заяви градоначалникът.



