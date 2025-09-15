© Фейсбук Много тежка катастрофа е станала тази сутрин на бул. "Ботевградско шосе" в столицата.



"Не изглеждаше да има оцелели, имаше крайници по пътя", пишат в социалните мрежи очевидци.



Инцидентът е станал в посока АМ "Хемус".







За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.