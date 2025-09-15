ИЗПРАТИ НОВИНА
Очевидец на ПТП: Не изглеждаше да има оцелели, имаше крайници по пътя
Автор: Вилислава Ветренска 10:35
© Фейсбук
Много тежка катастрофа е станала тази сутрин на бул. "Ботевградско шосе" в столицата. 

"Не изглеждаше да има оцелели, имаше крайници по пътя", пишат в социалните мрежи очевидци.

Инцидентът е станал в посока АМ "Хемус".





