Обстановката по пътищата е усложнена!

© Фейсбук Тир се е обърнал в района на Видин. Това става ясно от кадри в социалните мрежи. Друг пък е аварирал в канавката.



Видимо пътят не е почистен добре, има снежна покривка и е хлъзгаво. От коментари на шофьори става ясно, че случката се е развила в района на Околовръстното на Видин. "Там ограничението е 50 км/ч", информират хората.



Тежка е пътната обстановка и в района на Арчар.



Припомняме, че за днешния ден от НИМХ издадоха предупреждения от жълт и оранжев код.



Шофирайте внимателно!