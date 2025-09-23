ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Oбщопрактикуващ лекар: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
По думите ѝ ваксината може да се сложи и през декември, стига да е налична в аптечната мрежа.
"Трудно убеждаваме пациентите в необходимостта да се ваксинират. Може да имаме най-модерните технологии, но по отношение на ваксините сме горе-долу в 19 век, защото ни е страх от това постижение на медицината. Няма тежко и леко заболяване, има вирус, който е в организма и никой не може да каже как ще се развие и до какви усложнения би могъл да допринесе. Затваряме училища, затваряме детски градини, ние се може би единствената държава, която вместо да си ваксинира децата, обявява грипна епидемия за две седмици".
Ковид задълбочи съществуващите антинваксинационни настроения у нас, коментира още лекарят и обясни, че за грипа има и назални ваксини, които също предпазват децата. За пациентите над 65 години противогрипните ваксини са безплатни - достатъчно е те да се обадят на своите лични лекари.
Има такава ваксинационна програма и за пневмококи и макар хората да се страхуват от тази болест, не се ваксинират срещу нея. Д-р Гергана Николова призова хората да се информират и за ваксината срещу човешкия папиломавирус, тъй като е заболяване, което причинява рак и засяга все по-млади хора.
Употребяваме страшно много антибиотици, защото не поставяме достатъчно ваксини, посочи още пред БНТ тя.
"Когато не сме защитени от респираторните инфекции, те отварят път на бактериалните. Наслагват се, получават се усложнения. Много говорим за антимикробна резистентност, а след 20 години, когато наистина ще имаме нужда да се лекуваме с антибиотици, просто тези щамове на вирусите ще бъдат резистентни. Другата драма е, че някои медикаменти не се взимат за целия период за който са издадени. Ако един антибиотик е изписан за пет дни и на втория ден настъпи подобрение, пациентът решава, че не трябва да го взима повече и следващия път, когато вдигне температура, решава, че антибиотикът е първото, което ще вземе. За съжаление българинът е убеден, че неговата температура се лекува единствено и само с антибиотик".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17230
|предишна страница [ 1/2872 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Реалният сектор изкарва парите, но получава по-малко о...
08:47 / 23.09.2025
Започват нови ремонти на АМ "Тракия"
08:16 / 23.09.2025
Проф. Рачев: Лятото приключва точно след 48 часа
08:12 / 23.09.2025
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение ...
08:10 / 23.09.2025
Ако днес се оплачете от живота – това ще влоши ситуацията
07:42 / 23.09.2025
Първият есенен ден ще е летен
07:46 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS