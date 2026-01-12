ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обрат в прогнозите, нови ледени дни на хоризонта
В централния и източния участък от поречието на Дунав и в североизточните райони ще се образува мъгла или ниска облачност, които на места ще се задържат по-дълго и дневните температури там ще остават ниски. В останалата част от страната ще има разкъсана висока облачност и ще бъде все още топло. През нощта срещу събота с ориентиране на вятъра от изток-североизток ще прониква студен въздух.
Облачността ще се увеличи и през почивните дни и в понеделник над по-голямата част от страната ще e значителна, с намалена видимост. На места ще има и слаби валежи, отначало от дъжд и сняг, после от сняг. Повече разкъсвания и намаления на облачността ще има в събота над Югозападна България.
