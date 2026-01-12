ИЗПРАТИ НОВИНА
Обрат в прогнозите, нови ледени дни на хоризонта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:32
©
В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли и максималните температури ще достигат на места до 10°-12°, ще се повишат и минималните - пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата. В сряда облачността ще намалее до изясняване, в четвъртък от запад ще се появи висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В петък вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен.

В централния и източния участък от поречието на Дунав и в североизточните райони ще се образува мъгла или ниска облачност, които на места ще се задържат по-дълго и дневните температури там ще остават ниски. В останалата част от страната ще има разкъсана висока облачност и ще бъде все още топло. През нощта срещу събота с ориентиране на вятъра от изток-североизток ще прониква студен въздух.

Облачността ще се увеличи и през почивните дни и в понеделник над по-голямата част от страната ще e значителна, с намалена видимост. На места ще има и слаби валежи, отначало от дъжд и сняг, после от сняг. Повече разкъсвания и намаления на облачността ще има в събота над Югозападна България.


12.01.2026 Ледени ветрове и температури под нулата: Гърция е обхваната от студена
вълна
12.01.2026 Още сняг и много студ след часове
12.01.2026 Експерт: При съмнение за черен лед водачите трябва да увеличат дистанцията поне двойно
12.01.2026 Минус 22 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
12.01.2026 Скиор загина в Пирин
12.01.2026 Студено време в началото на седмицата
