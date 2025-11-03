ИЗПРАТИ НОВИНА
Обикновеният човек, който реши да извади парите от дюшека и ги инвестира, ще пострада
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:05
©
Предприемачът Добромир Иванов коментира в социалните мрежи темата за евентуалното увеличение на данъка върху дивидентите. Ето какво написа той:

Все по-често се говори за вдигане на данъка върху дивидентите. На хартия звучи хубаво – "богатите да плащат повече“. На практика обаче, както обикновено, ще пострада обикновеният човек, който просто е решил да инвестира, вместо да държи парите си под дюшека.

Да си представим, че една фирма има 100 000 лева печалба. Първо плаща 10% корпоративен данък – тоест 10 000 лева. След това, ако собствениците решат да си разпределят останалите пари, плащат още 5% данък дивидент. Крайният резултат – от 100 000 лева остават около 85 500.

Този данък се плаща от акционерите в публични компании, от съсобственици, които не участват в управлението, и от инвеститори. Тоест – от хора, които влагат пари, за да се развива бизнесът. Не от онези, които просто си изплащат заплата или бонус в края на годината.

И тук идва интересното. Повечето собственици на бизнеси, които реално работят в тях, изобщо не си плащат дивидент. За тях е по-изгодно да си пуснат бонус, за който дължат 10% данък общ доход – с пет процента по-малко, отколкото при дивидент. Просто математика.

През 2024 година държавата е събрала 126 милиона лева от данък дивидент. Същевременно бюджетният дефицит върви към 20 милиарда. Всеки може сам да си направи сметката колко "смислено“ е да се вдигне този данък. Нито ще закърпи бюджета, нито ще накара богатите да плачат.

Много просто – ще съберем по-малко. Активността на борсата ще падне, инвестициите ще намалеят, ще се засили сивата икономика, а хората ще търсят начини да изнесат печалбите си в страни, където условията са по-добри. И такива страни има достатъчно: Малта – 0% данък дивидент. Естония – 0%. Латвия – 0%.

Ако някой мисли, че българинът няма да намери начин "да не се прецака“, значи не познава българина. Законна фирма в чужбина може да се направи за 2–3 хиляди долара на година. Толкова струва "да не те скубят излишно“.

Истината е проста – не се събират повече пари от по-високи данъци, а от по-добра бизнес среда. От реформи, от по-малко бюрокрация, от повече предвидимост. Когато фирмите печелят, всички данъци растат естествено.

И нека не забравяме – години наред Лукойл правеше милиарди в България и плащаше нула данъци. Та ние ли ще сме по-глупави? Глупав е онзи, който вярва, че може просто да увеличи данъците и хората ще започнат да плащат повече.


