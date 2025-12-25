ЗАРЕЖДАНЕ...
|Няма опасност за жителите на село Гелеменово
Водата е навлязла в няколко частни имота, които са били необитаеми към момента, както и в земеделски площи около дерето. Няма пострадали хора и няма опасност за жителите на селото.
На място бяха областният управител Валентина Кайтазова, кметът на община Пазарджик Петър Куленски, кметът на село Гелеменово, както и представители на "Напоителни системи“. В спасителните и укрепителни дейности участваха тежка техника на държавното дружество и на частна фирма.
Коритото на канала беше разширено, за да поеме увеличения воден обем, а компрометираният участък от дигата се укрепва с камъни и пръст. На място бяха насочени и екипи на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик, както и служители на Пътна полиция и РУ–Пазарджик за съдействие и регулиране на движението при необходимост.
Към момента валежите са спрели, нивото на водата спада и обстановката постепенно се нормализира. Отговорните институции са категорични, че няма опасност за населението на село Гелеменово.
