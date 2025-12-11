Някои ще почиват 16 поредни дни по празниците

© Вече е решено, заради еврото 31 декември и 2 януари ще бъдат официално почивни.



С малко повече далновидност, ще почивате 16 дни без прекъсване, то дори и през лятото не можем да си го позволим.



Бърза справка с календара сочи, че последният работен ден може да ви бъде 19 декември, а първият след "напоителната“ почивка, чак 5 януари. Казано по друг начин започвате с 20 и 21, които са събота и неделя.



"Фокус" съветва: пуснете отпуск за 22 и 23 януари. Следват, регламентираните официални и почивни- 24, 25 и 26 /сряда, четвъртък и петък/. Събота и неделя – бонус.



В новата седмица, пускате още два дни – 29 и 30 декември. Според новите разпоредби- 31.12. става почивен, 02.01. също. Отново следва уикендът 03.01 и 04.01.



Просто казано – с 4 дни отпуск, ще почивате от 16 календарни дни. Бъдете първият в офиса, който се е сетил, защото шефът може да отреже някои от вас!