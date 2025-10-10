ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ножаров за средната заплата: Взимат се 50% от възнагражденията на хора, които работят при вредни условия
Близо 600 000 души, работещи на минимума на пълно работно време, ще увеличат дохода си, който към момента е 1077 лв. Обсъждането и споровете между работодатели и синдикати на пръв поглед изглеждаха като формалност заради формулата, по която така или иначе се изчислява минималното възнаграждение. Но! Според бизнеса налице е грешен механизъм за изчисление на увеличението.
"Ако европейската директива беше правилно приложена в България, би се получила цифра около 1080 -1150 лева. Директивата изисква да се използват сравними величини. Кодексът на труда от брутна средна получава основна минимална работна заплата. Основната средна работна заплата е около 1900 лева. Ако вадим от нея да получим 50%, ще се получи друга цифра", заяви в предаването "Социална мрежа" доц. д-р Щерю Ножаров, преподавател в УНСС и икономически съветник в БСК.
"Брутната средна работна заплата се формира от допълнителните възнаграждения на хора, които работят при вредни условия, полагат извънреден труд, работят на сменен режим, в празнични и почивни дни, работят нощем. Взимат се 50% от възнагражденията на хора, които работят при вредни условия, за да получим основна заплата за хора, които не работят при вредни условия. Затова директивата изисква да няма такива ирационалности. Получава се, минималната работна заплата в момента е 67% от основната средна заплата", каза Ножаров.
"Работещите бедни се увеличават за десетина години с над 50 на сто. Евростат отчете, че децата в риск от бедност са около 35%. И това число расте. Една трета от домакинствата са под всякаква линия на бедност", заяви Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа". "Тоест минимална работна заплата, чисто житейски, не струва нищо", коментира той.
"Това, че се сравняват две величини, не означава, че те се сравняват директно. Просто едното служи за база спрямо другото. Това са работни заплати. Работодателите не искат да увеличават основните работни заплати. Това е факт. Те предпочитат да дадат някакво ДМС или нещо друго, защото така икономисват осигуровки. А ако те ти дадат висока основна работна заплата, трябва да плащат осигуровки върху цялата сума. Но ако веднъж на три месеца ти дават някаква сума и тази сума се събере, тя надхвърля максималния осигурителен доход, но осигуровките изчезват полека-полека. Другото нещо, което е важно тук, е, че средната работна заплата се формира включително от доходите за управление и контрол. А там знаем какви числа се получават. Т.е. ние имаме едно рязко нарастване на подоходните неравенства в България последните години ", заяви Кацарчев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 34
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Росен Желязков на оглед в Елените
16:32 / 10.10.2025
Работили в чужбина, но получават пенсия в България: Разходът за Н...
16:34 / 10.10.2025
Министър Караджов: 100% от бързите влакове вече се обслужват от н...
16:08 / 10.10.2025
Издадоха предупреждения за 9 области за 11 октомври
14:58 / 10.10.2025
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие ...
14:27 / 10.10.2025
Желязков за Елените: Алчността на бизнесмени и чиновници е взела ...
13:33 / 10.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS