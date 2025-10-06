Ново земетресение в Южна България

© Земетресение е регистрирано в България. Трусът се е случил 11:17 часа, а епицентърът му е в близост до Разлог.



Магнитудът му е 2 по скалата на Рихтер, съобщават от НИГГГ към БАН. Няма данни да е усетено от хората.