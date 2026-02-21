ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Нови снимки от "Петрохан": Кръвта не съвпада с положението на труповете
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:20Коментари (0)4309
©
виж галерията
Нови снимки от Петрохан на фотографа Радослав Първанов повдигат още въпроси за случилото се там, съобщават от OFFNews. На снимката от предния вход на хижата, където бяха намерени трите мъртви тела, все още личат следи от кръв.

Кръвта обаче ни най-малко не съвпада с положението, в което бяха телата на снимката, която изтече във вестник "Уикенд". На нея трите тела бяха наредени едно до друго. Следите от кръв обаче са диагонално разположени - от двете страни на кучешката колиба. 

Стопеният сняг между колибата и хижата напомня очертанията на човешко тяло. Встрани от колибата и зад нея снегът също е стопен.

Най-голямото петно без сняг е най-близо до хижата и съответно до пожара. Възможно е това да е причината там снегът да се стопи най-бързо. Но защо на останалите места се е стопил на петна, а непосредствено до тях има сняг - остава загадка.

И на 1 февруари, и в нощта на 2 февруари, в която Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев загинаха, валя много сняг, което е видно от записите на камерите. На мястото, където беше паркиран кемперът на Иво Калушев, снегът също се е стопил, става ясно от друг кадър.

Най-вероятното обяснение е, че на местата с по-малко сняг е имало нещо, което е преместено.

На снимките се вижда още и мястото, до което Пламен Статев отива два пъти, когато започва пожарът. Там има само купчина нарязани дърва. На снимките се виждат множество следи - както от човешки стъпки, така и от автомобили, но трябва да се има предвид, че разследващите вече са били на местопрестъплението и следите може да са техни.

Вижда се и къде точно са били закачени молитвените флагчета, които се появяват в края на записа от камера "Паркинг".


Още по темата: общо новини по темата: 252
21.02.2026 Генерал: Там има скъп дрон с термокамери - или търсят хора, или бягат от
хора
21.02.2026 Токсиколог коментира медикамента, открит в кръвта на Калушев
21.02.2026 Ани Владимирова: Родители с високи претенции губят реална преценка за децата
си
21.02.2026 Топ криминалист: На "Петрохан" тримата са ликвидирани, на Околчица - самоубийство от отчаяние
20.02.2026 Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
20.02.2026 Слави Трифонов: Ако всичко това е вярно, това е чудовищен скандал! 
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток
14:45 / 21.02.2026
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен...
14:46 / 21.02.2026
Министър хвана греблото, за да изчисти снега пред дома си
13:45 / 21.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор...
13:26 / 21.02.2026
Ивайло Илиев: Кабинетът "Гюров" не е удобен за бившата власт, ата...
13:17 / 21.02.2026
АПИ с последна информация за зимната обстановка
12:50 / 21.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
12:37 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Днес на 51 става една от най-красивите българки
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: