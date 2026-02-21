ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови снимки от "Петрохан": Кръвта не съвпада с положението на труповете
Кръвта обаче ни най-малко не съвпада с положението, в което бяха телата на снимката, която изтече във вестник "Уикенд". На нея трите тела бяха наредени едно до друго. Следите от кръв обаче са диагонално разположени - от двете страни на кучешката колиба.
Стопеният сняг между колибата и хижата напомня очертанията на човешко тяло. Встрани от колибата и зад нея снегът също е стопен.
Най-голямото петно без сняг е най-близо до хижата и съответно до пожара. Възможно е това да е причината там снегът да се стопи най-бързо. Но защо на останалите места се е стопил на петна, а непосредствено до тях има сняг - остава загадка.
И на 1 февруари, и в нощта на 2 февруари, в която Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев загинаха, валя много сняг, което е видно от записите на камерите. На мястото, където беше паркиран кемперът на Иво Калушев, снегът също се е стопил, става ясно от друг кадър.
Най-вероятното обяснение е, че на местата с по-малко сняг е имало нещо, което е преместено.
На снимките се вижда още и мястото, до което Пламен Статев отива два пъти, когато започва пожарът. Там има само купчина нарязани дърва. На снимките се виждат множество следи - както от човешки стъпки, така и от автомобили, но трябва да се има предвид, че разследващите вече са били на местопрестъплението и следите може да са техни.
Вижда се и къде точно са били закачени молитвените флагчета, които се появяват в края на записа от камера "Паркинг".
