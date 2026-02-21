© виж галерията Нови снимки от Петрохан на фотографа Радослав Първанов повдигат още въпроси за случилото се там, съобщават от OFFNews. На снимката от предния вход на хижата, където бяха намерени трите мъртви тела, все още личат следи от кръв.



Кръвта обаче ни най-малко не съвпада с положението, в което бяха телата на снимката, която изтече във вестник "Уикенд". На нея трите тела бяха наредени едно до друго. Следите от кръв обаче са диагонално разположени - от двете страни на кучешката колиба.



Стопеният сняг между колибата и хижата напомня очертанията на човешко тяло. Встрани от колибата и зад нея снегът също е стопен.



Най-голямото петно без сняг е най-близо до хижата и съответно до пожара. Възможно е това да е причината там снегът да се стопи най-бързо. Но защо на останалите места се е стопил на петна, а непосредствено до тях има сняг - остава загадка.



И на 1 февруари, и в нощта на 2 февруари, в която Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев загинаха, валя много сняг, което е видно от записите на камерите. На мястото, където беше паркиран кемперът на Иво Калушев, снегът също се е стопил, става ясно от друг кадър.



Най-вероятното обяснение е, че на местата с по-малко сняг е имало нещо, което е преместено.



На снимките се вижда още и мястото, до което Пламен Статев отива два пъти, когато започва пожарът. Там има само купчина нарязани дърва. На снимките се виждат множество следи - както от човешки стъпки, така и от автомобили, но трябва да се има предвид, че разследващите вече са били на местопрестъплението и следите може да са техни.



Вижда се и къде точно са били закачени молитвените флагчета, които се появяват в края на записа от камера "Паркинг".